Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Wildschwein bei Kollision mit Auto getötet - 6.000 Euro Sachschaden

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei einer Kollision mit einem Audi am Dienstag um 11 Uhr auf der Kreisstraße zwischen den Ortsteilen Steinsfurt und Ehrstädt wurde ein ausgewachsenes Wildschwein getötet. An dem Auto lösten die Airbags aus, der 38-jährige Fahrer blieb unverletzt. Am Auto entstand Sachschaden von ca. 6.000 Euro, es musste abgeschleppt werden. Das Wildschwein wurde von der zuständigen Straßenmeisterei abgeholt.

