Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Parkenden Wagen angefahren

BorkenBorken (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro hat eine Unbekannte am Montag in Borken nach einem Unfall hinterlassen. Der beschädigte blaue Toyota hatte auf einem Parkstreifen an der Johann-Walling-Straße gestanden. Zeugenangaben zufolge soll es sich bei dem Fahrzeug der Verursacherin um einen schwarzen Kleinwagen gehandelt haben. Die Frau soll etwa 30 Jahre alt gewesen sein, schlank und schwarze dunkle Haare haben. Der Unfall ereignete sich gegen 07.50 Uhr; die Verursacherin entfernte sich. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

