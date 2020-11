Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Radfahrer leicht verletzt

BocholtBocholt (ots)

Beim Abbiegen übersehen hat eine Autofahrerin am Montag in Bocholt einen Radfahrer. Dazu war es gegen 06.40 Uhr gekommen: Die 63-Jährige befuhr die Lowicker Straße und wollte nach rechts auf die Werther Straße in Richtung Innenstadt abbiegen. Dabei erfasste die Bocholterin einen 18-Jährigen, der mit seinem Fahrrad auf der Werther Straße ebenfalls in Richtung Stadtmitte unterwegs war. Ein Rettungswagen brachte den Bocholter zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

