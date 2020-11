Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Stenern - Fahrrad erst getragen, dann zurückgelassen

BocholtBocholt (ots)

Ein mutmaßlicher Fahrraddieb fühlte sich in der Nacht zum Montag in Bocholt-Stenern offensichtlich durch einen Zeugen gestört. Der Unbekannte war gegen 01.20 Uhr auf einem Stichweg zwischen Winterswijker Straße und Alexander-Flemming-Straße unterwegs. Als er den Zeugen bemerkte, stellte er das verschlossene Fahrrad ab, das er getragen hatte, und entfernte sich. Das Rad, ein Mountainbike der Firma Rose, war mit einem roten Kettenschloss am Hinterrad verschlossen. Die Polizei stellte es sicher. Hinweise an die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

