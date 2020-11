Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Mit Schreckschusspistole auf Rollerfahrer geschossen

LegdenLegden (ots)

Ein 34-Jähriger steht im Tatverdacht, vergangenen Sonntag am späten Abend auf einen 15-jährigen Rollerfahrer geschossen zu haben. Ohne bisher bekannten Grund war der Mann auf die Fahrbahn getreten und hatte auf einen sich nähernden Roller gezielt. Da er in ausreichender Entfernung, mutmaßlich mit einer Schreckschusswaffe abdrückte, blieb es beim Schreck für den 15-Jährigen und seinen Begleiter. Der Täter flüchtete dann auf einem dunkelfarbenen Motorroller. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte dann der Legdener mit der Tat in Verbindung gebracht und festgenommen werden. Bei ihm wurde außerdem eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus unter der Tel.(02561) 9260.

