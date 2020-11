Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Spritztour ohne Führerschein

GronauGronau (ots)

Einen gültigen Führerschein konnte ein 23-Jähriger am Sonntag in Gronau nicht vorzeigen. Polizeibeamte hatten den Autofahrer gegen 14.30 Uhr auf der Enscheder Straße angehalten. Es würden nur noch wenige Fahrstunden fehlen, um zur Prüfung zugelassen zu werden, gab der Gronauer an. Nun folgt eine Strafanzeige und die Weiterfahrt wurde untersagt.

