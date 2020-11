Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn - Pedelecfahrerin kollidiert mit Hund

SüdlohnSüdlohn (ots)

Nach einem Zusammenstoß mit einem Hund ist eine Pedelecfahrerin am Sonntag in Südlohn gestürzt. Sie erlitt leichte Verletzungen. Die Vredenerin war gegen 16.00 Uhr auf der Straße "Wienkamp links" unterwegs, als das frei laufende Tier sich nach ersten Erkenntnissen aus unbekannter Ursache erschreckte und ins Pedelec lief. Ein Rettungswagen brachte die 65-Jährige in ein Krankenhaus, das sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Der Hund blieb unverletzt.

