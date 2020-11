Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Groß Reken - Mutmaßlicher Technik-Dieb geht leer aus und flüchtet

RekenReken (ots)

Ein Unbekannter hat sich am Sonntag in Groß Reken an einem Traktor zu schaffen gemacht: Eine Zeugin hatte gegen 22.10 Uhr bemerkt, dass sich ein Mann auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebs an der Straße Hadenbrok aufhielt. Der Unbekannte lief vom Hof in Richtung der nahegelegenen B67. Es ist nicht auszuschließen, dass der Mann es auf die Steuerungstechnik eines Traktors abgesehen hatte - in der jüngsten Vergangenheit ist es, wie berichtet, in der Region zu mehreren derartigen Fällen gekommen. Aus diesem Grund hatte der Besitzer der Landmaschine die entsprechenden Vorrichtungen sicherheitshalber bereits ausgebaut. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

