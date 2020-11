Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg/Bocholt - Trotz Anzeige erneut alkoholisiert gefahren und Unfall verursacht

Isselburg/BocholtIsselburg/Bocholt (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro hat ein angetrunkener Autofahrer am Sonntag in Isselburg angerichtet. Ein Zeuge hatte gegen 18.15 Uhr die Polizei verständigt: Ein anderer Wagen war ihm auf der Straße Stromberg aus Richtung der Straße Breels entgegengekommen, in Schlangenlinien gefahren und hatte sein Fahrzeug touchiert. Aufgrund weiterer Zeugenangaben konnte die Polizei den Verursacher schnell ausfindig machen: Die eingesetzten Polizeibeamten trafen den Isselburger zu Fuß an - seinen Wagen hatte er inzwischen abgestellt. Ein Atemalkoholtest deutete auf einen Blutalkoholwert von circa 1,9 Promille hin. Die Beamten brachten den 52-Jährigen zur Wache nach Bocholt, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm.

Die Prozedur ließ der Fahrer bereits zum zweiten Mal an diesem Tag über sich ergehen - er war bereits einige Stunden zuvor entsprechend aufgefallen. Polizeibeamte hatten gegen Mittag auf der Schwanenstraße in Bocholt eine Autofahrt des 52-Jährigen beendet: Der Mann hatte alkoholisiert am Steuer gesessen. Ein Zeuge hatte zuvor die Polizei verständigt, weil ihm die unsichere Fahrweise aufgefallen war. Das Auto sei mehrfach fast von der Straße abgekommen. Die Polizisten hatten das Fahrzeug auf der Schwanenstraße angehalten. Da ein Atemalkoholtest nicht durchführbar war, hatten die Beamten den Fahrer zur Polizeiwache gebracht. Eine Ärztin hatte dem 52-Jährigen eine Blutprobe entnommen, um den Grad der Alkoholisierung festzustellen. Die Beamten hatten Führerschein und Fahrzeugschlüssel sichergestellt, die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige gefertigt.

Dass er das Autofahren an diesem Tag gleichwohl nicht unterließ, zog weitere Konsequenzen für den Isselburger nach sich: Es folgte eine erneute Anzeige.

