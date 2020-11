Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Erstmeldung: Unfall auf der B67

VelenVelen (ots)

Auf der B67 hat sich am Montag gegen Mittag in Höhe der Abfahrt Velen ein Verkehrsunfall ereignet. Eine Fahrbahn in Richtung Bocholt ist gesperrt. Der Verkehr wird vorbeigeführt, es bilden sich Staus in beide Richtungen. Es wird nachberichtet.

