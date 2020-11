Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Alkoholisiert auf Kreisverkehr gefahren

VredenVreden (ots)

Leichte Verletzungen hat ein 36-Jähriger am Sonntag in Vreden erlitten. Der alkoholisierte Vredener war gegen 11.25 Uhr mit seinem Auto auf der Widukindstraße aus Richtung Up de Bookholt kommend in Richtung Oldenkotter Straße unterwegs, um in den Kreisverkehr Widukindstraße/Windmühlentor/Oldenkotter Straße einzufahren. Das misslang in der Art, dass er auf die gemauerte Mittelinsel aufgefahren ist. Es entstand Sachschaden von insgesamt 5.500 Euro. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert, der auf eine Blutalkoholkonzentration von annähernd zwei Promille schließen lässt. Ein Arzt entnahm eine Blutprobe, um den Blutalkoholwert exakt nachweisen zu können. Das Unfallfahrzeug wurde zur Sicherung von Beweisen sichergestellt, da der Unfall nach Angaben des Vredeners aufgrund einer defekten Bremsanlage verursacht worden sei. Der Führerschein wurde ebenfalls sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell