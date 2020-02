Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 41-Jähriger nach Bedrohung ausgenüchtert

Stuttgart (ots)

Ein 41-jähriger Mann hat am Montagabend (24.02.2020) gegen 22:00 Uhr die Zugbegleiterin eines Fernverkehrszuges am Stuttgarter Hauptbahnhof mit einem Stielkamm bedroht und anschließend mehrere Beamte beleidigt. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich der 41-Jährige trotz des Endhaltes des Zuges am Stuttgarter Hauptbahnhof weiter im Abteil auf und wurde daraufhin zwecks Abstellung des Intercity-Expresses durch die Zugbegleiterin gebeten auszusteigen. Der deutsche Staatsangehörige soll sich daraufhin vor der Mitarbeiterin der Deutschen Bahn aufgebaut haben und führte kurz darauf mit einem bis dahin unbekannten spitzen Gegenstand Stichbewegungen in Richtung der 39-Jährigen aus. Anschließend verfolgte er die Geschädigte durch den Hauptbahnhof, konnte allerdings kurz darauf durch alarmierte Streifen der Bundes- und Landespolizei vorläufig festgenommen werden. Im Zuge der Durchsuchung des tatverdächtigen Mannes fanden die Beamten schließlich einen spitz zulaufenden Stielkamm auf und stellten diesen als mutmaßliches Tatmittel sicher. Zudem beleidigte der Polizeibekannte die eingesetzten Beamten mit diversen Äußerungen. Er wurde anschließend auf das Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof verbracht und einem Atemalkoholtest unterzogen. Da sich hierbei herausstellte, dass der aggressive 41-Jährige mit etwa 2,9 Promille alkoholisiert war, wurde er zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen und durfte die Dienststelle erst am Folgetag wieder verlassen. Der im Rems-Murr-Kreis wohnhafte Mann muss nun mit einer Strafanzeige wegen des Verdachts der Bedrohung und Beleidigung rechnen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter der Telefonnummer +49711870350 bei der Bundespolizei zu melden.

