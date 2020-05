Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, An den Wiesen, Diebstahl aus Carport

Coesfeld (ots)

Unbekannte entwendeten in der Nacht vom 22. auf den 23.05.2020 zwei hochwertige E-Bikes, welche unter einem Carport in Dülmen, An den Wiesen, abgestellt standen. Bei den E-Bikes handelt es sich um zwei silberfarbene Damenräder der Marke Kalkhoff , Modell "Impulse 8c", im Gesamtwert von ca. 4.000,-EUR. Hinweise nimmt die Polizei unter 02541-140 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell