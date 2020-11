Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Liedern - Nach Unfall weggefahren

BocholtBocholt (ots)

Zwei abgebrochene Leitpfosten und ein stark beschädigtes Geländer: Einigen Sachschaden angerichtet hat in der Nacht zum Montag ein unbekannter Autofahrer in Bocholt-Liedern. Gegen 03.15 Uhr hatte sich der Unfall auf der Werther Straße ereignet. Nach ersten Erkenntnissen war ein Wagen dort in Richtung Bocholt unterwegs, kam nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr einen Leitpfosten. Das Fahrzeug rutschte weiter über den Grünstreifen, zurück auf die Fahrbahn und weiter in den gegenüberliegenden Grünstreifen. Dort prallte das Auto gegen einen weiteren Leitpfosten und schließlich gegen das Geländer einer Bushaltestelle. Der Fahrer entfernte sich nach dem Geschehen von der Unfallstelle. Der Sachschaden liegt circa bei 1.100 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

