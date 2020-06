Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Brand auf einem Waldweg

Wegberg-Dalheim (ots)

Unbekannte Täter zündeten am Dienstag (16. Juni), gegen 16 Uhr, auf einem Waldweg in der Nähe der Wagnerstraße ein Feuer an. Eine Spaziergängerin entdeckte die Rauchentwicklung und konnte das Feuer löschen, ehe es auf das Unterholz übergreifen konnte. Die Kriminalpolizei Erkelenz hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit dem Feuer stehen, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat Erkelenz, unter der Telefonnummer 02452 920 0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell