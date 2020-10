Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unter Drogeneinfluss gefahren

Mackenbach (ots)

Unter Drogeneinfluss stand ein 20-jähriger Autofahrer, welchen die Polizei am Freitagmittag in der Miesenbacher Straße aus dem Verkehr gezogen hat. Die Funkstreife stoppte den Mann gegen 13:00 Uhr und stellte bei der Kontrolle drogentypische Symptome fest. Ein anschließend durchgeführter Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht in Bezug auf Cannabis. Der Mann musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Eine Strafanzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss wurde eingeleitet.|tr

