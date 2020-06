Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Drei Fahrgäste in Linienbus bei Vollbremsung wegen Pkw verletzt: Polizei sucht schwarze A-Klasse mit Augsburger Kennzeichen

Kassel (ots)

Kassel-Wehlheiden: Am heutigen Mittwochmorgen musste der Fahrer eines Linienbusses in der Ludwig-Mond-Straße in Kassel offenbar wegen eines ihn schneidenden Autos eine Vollbremsung hinlegen. Dadurch stürzten mehrere Fahrgäste in dem Bus. Auch ein Kinderwagen mit einem einjährigen Mädchen fiel um. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten und das Kind anschließend vorsorglich in Kasseler Krankenhäuser. Der Pkw-Fahrer hatte seine Fahrt ohne anzuhalten fortgesetzt. Ihn sucht die Kasseler Polizei nun wegen Unfallflucht und bittet um Hinweise. Bei dem Auto soll es sich um eine schwarze A-Klasse mit Augsburger Kennzeichen (A-) gehandelt haben.

Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Mitte berichten, ereignete sich der Vorfall auf der Ludwig-Mond-Straße um 8:30 Uhr. Der Linienbus befuhr von der Frankfurter Straße kommend den rechten Fahrstreifen in Richtung Schönfelder Straße. Auf Höhe der Ellerhofstraße soll dann die schwarze A-Klasse überholt haben und unvermittelt vor dem Bus eingeschert sein. Der 57 Jahre alte Fahrer des Linienbusses habe nur durch die Vollbremsung einen Zusammenstoß mit dem Auto verhindern können. Durch Stürze hatten sich in dem Bus zwei 41 und 56 Jahre alte Frauen aus Kassel sowie die 30 Jahre alte Mutter der Einjährigen verletzt. Zu einer Berührung zwischen den beiden Fahrzeugen war es nicht gekommen. Sachschäden an Bus oder Pkw blieben daher aus.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrer oder der schwarzen A-Klasse mit Augsburger Kennzeichen geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Polizei.

