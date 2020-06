Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Durchsuchung wegen Handels mit Betäubungsmitteln: Kasseler Ermittler finden 50 Gramm Marihuana bei 20-Jährigem

Kassel (ots)

Kassel: Beamte der für Straßenkriminalität zuständigen Regionalen Ermittlungsgruppe 4 der Kasseler Polizei haben am gestrigen Dienstagabend die Wohnung eines 20-Jährigen wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln durchsucht. Der junge Mann war zuvor in einem anderen Rauschgiftverfahren in den Fokus der Ermittler geraten, da er offenbar mehrere Male Marihuana an andere Personen verkauft hatte. Gemeinsam mit Fahndern der Operativen Einheit gelang es den Ermittlern gestern gegen 17:30 Uhr den Tatverdächtigen in seiner Wohnung in der Kasseler Nordstadt schlagartig festzunehmen. Bei der Durchsuchung konnten sie anschließend 50 Gramm Marihuana sicherstellen, das bereits fertig für den Verkauf in über 50 Einheiten abgepackt war. Zudem fanden die Ermittler Drogenutensilien und weiteres Beweismaterial, was den Verdacht gegen den 20-Jährigen erhärtet. Er musste die Beamten für die erforderlichen polizeilichen Maßnahmen zur Dienststelle begleiten, nach denen er wieder auf freien Fuß gesetzt wurde. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

