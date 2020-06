Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kassel-Oberzwehren: Zwei Täter nach Raubüberfall auf Lebensmittelmarkt flüchtig, Kripo Kassel bittet Zeugen um Mithilfe

Kassel (ots)

Zwei mit Schusswaffe beziehungsweise Elektroschocker bewaffnete Täter haben am gestrigen Abend kurz vor Mitternacht einen Lebensmittelmarkt in der Kronenackerstraße im Kasseler Ortsteil Oberzwehren überfallen und dabei Bargeld in bis dato noch unbekannter Höhe erbeutet.

Nach Angaben der Beamten des Polizeireviers Süd-West in Baunatal betraten die mit Mund/-Naseschutz maskierten Täter gegen 23:55 Uhr den Einkaufsmarkt und suchten den Kassenbereich sowie das Marktleiterbüro auf. Dort erpressten sie unter Vorhalt der o.a. Bewaffnung die Herausgabe von Bargeld und flüchteten im Anschluss über einen angrenzenden Spielplatz in Richtung Mattenbergstraße.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

1. Täter männlich, mit Pistole bewaffnet, ca. 25-30 Jahre alt, ca. 180cm groß,südländischer Teint, schlanke Statur, bekleidet mit blauer Jeans und einer schwarzen Sweatjacke mit Kapuze

2. Täter männlich, mit Elektroschocker bewaffnet, bekleidet mit blauer Jeans, schwarzer Kapuzenweatjacke sowie schwarzen Handschuhen.

Die Kriminalpolizei Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, um ihre Mithilfe unter 0561/9100

