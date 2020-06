Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung 2 zum Raubüberfall auf Tankstelle: Auto fuhr an mutmaßlichen Tätern vorbei; Ermittler suchen weiterhin wichtige Zeugen

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch unsere am Donnerstag, 11.06.20, um 04:07 Uhr und Freitag, 12.06.20, um 10:22 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143 veröffentlichten Pressemitteilungen zu dem Raubüberfall.)

Kassel-Niederzwehren: Die Ermittlungen zu dem bewaffneten Raubüberfall durch zwei bislang unbekannte Täter auf die Tankstelle in der Frankfurter Straße in Kassel-Niederzwehren am 11. Juni dauern weiterhin an. Wie die Ermittler des zuständigen Kommissariats 35 der Kasseler Kripo nun berichten, suchen sie die Fahrerin oder den Fahrer eines Autos, das kurz vor der Tat vermutlich an den beiden Tätern vorbeigefahren war. Bei der Auswertung der Bilder aus einer nahegelegenen Überwachungskamera ist zu erkennen, dass der Pkw um 1:47 Uhr in der Knorrstraße in Richtung des dortigen Schnellrestaurants unterwegs war und dabei an zwei Personen vorbeifuhr. Bei den beiden dürfte es sich nach Einschätzung der Ermittler um die Männer gehandelt haben, die kurz darauf den bewaffneten Raubüberfall begingen. Die Fahrerin oder der Fahrer dieses Wagens könnte ein weiterer wichtiger Zeuge sein und wird gebeten, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Polizei zu melden. Um was für ein Auto es sich handelte, ist leider nicht zu erkennen.

Zeuge in rotem Jogginganzug meldete sich bislang nicht

Ein weiterer möglicher Zeuge - der Kunde in einem roten Jogginganzug und mit Tretroller - der den beiden Täter vermutlich bei Verlassen der Tankstelle ebenfalls begegnet war, hat sich trotz des Zeugenaufrufs bislang leider noch nicht gemeldet. Auch er wird weiterhin gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Der Raubüberfall auf die Tankstelle in der Frankfurter Straße unweit der Knorrstraße hatte sich gegen 2:00 Uhr in der Nacht zu Fronleichnam ereignet. Unter Vorhalt einer Schusswaffe erzwangen die beiden Täter von einer Mitarbeiterin die Herausgabe der Einnahmen aus der Kasse und flüchteten anschließend in Richtung eines Einkaufszentrums.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

1.) Männlich, grauer Kapuzenpullover, schwarze Jogginghose, schwarze Schuhe mit weißen Applikationen

2.) Männlich, schwarze Jacke, blaue Baseballkappe, schwarze Jogginghose mit weißen Applikationen auf dem Oberschenkel, schwarze Schuhe

Beide Täter waren bei der Tatausführung mit einer Mund-Nasen-Bedeckung maskiert.

