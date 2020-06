Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Radfahrer bei Unfallflucht auf Leipziger Straße schwer verletzt: Polizei sucht flüchtigen dunklen Golf und bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen: Ein Radfahrer ist am heutigen Dienstagmorgen auf der Leipziger Straße gegen einen Ampelmast gefahren und dabei schwer verletzt worden. Der 45-Jährige aus Helsa musste vom Rettungsdienst mit mehreren Knochenbrüchen in ein Kasseler Krankenhaus gebracht. Wie sich herausstellte, war er offenbar wegen eines plötzlich vor ihm abbiegenden und ihn schneidenden Autos ins Schlingern geraten und deswegen mit dem Mast kollidiert. Der Fahrer des Pkw, der den Unfall mutmaßlich verursacht hatte, flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei bitten nun um Hinweise von Zeugen auf den noch unbekannten Fahrer oder sein Fahrzeug. Es soll sich um einen Mann, Anfang 30 mit blonden Haaren und Brille gehandelt haben. Bei dem Pkw soll es sich vermutlich um einen dunklen VW Golf gehandelt haben.

Beamte des Polizeireviers Ost waren gegen 6 Uhr auf ihrer Streifenfahrt von Passanten auf den am Boden liegenden Radfahrer aufmerksam gemacht worden. Sofort hatten die Polizisten über die Leitstelle einen Rettungswagen alarmieren lassen und die ersten Ermittlungen aufgenommen. Wie sich dabei herausstellte, war der 45-Jährige mit seinem schwarzen Mountainbike auf dem Radfahrstreifen der Leipziger Straße von Kaufungen kommend in Richtung Innenstadt unterwegs. Kurz vor der Einmündung zur WK-Tankstelle soll ein Pkw den Radfahrer überholt haben und dann unvermittelt vor diesem nach rechts auf das Tankstellengelände abgebogen sein. Wie der 45-Jährige noch am Unfallort angab, habe er deswegen stark abbremsen müssen, sei in Schleudern geraten und heftig gegen den auf dem Gehweg stehenden Ampelmast geprallt. Dabei hatte er sich offensichtlich mehrere Knochenbrüche zugezogen. An seinem Mountainbike und dem Ampelmast waren Sachschäden von insgesamt etwa 1.000 Euro entstanden. Der Autofahrer soll noch kurz auf dem Tankstellengelände angehalten, anschließend seine Fahrt aber fortgesetzt haben.

Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe bitten Zeugen, die Hinweise auf den mutmaßlichen Unfallverursacher geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

