POL-KS: Kassel-Oberzwehren: Folgemeldung/Korrekturmeldung zu Raubüberfall auf Lebensmittelmarkt

Wie in der Ursprungsmeldung berichtet, kam es am gestrigen Abend zu einem Raubüberfall auf einen Lebensmittelmarkt in Kassel-Oberzwehren.

Durch Zeugenbefragungen kann die Personenbeschreibung der Täter wie folgt ergänzt bzw. korrigiert werden:

Täter 1: männlich, ca. 170-175cm groß, ca. 20-25 Jahre alt, schlank, helle Hautfarbe, schwarze Kapuzenjacke, schwarze Kappe, Blue Jeans mit hellen Nähten, schwarze Schuhe, schwarze Handschuhe, weißer Mund-Nasen-Schutz, sprach deutsch mit leichtem osteuropäischen Akzent, bewaffnet mit Schusswaffe

Täter 2: männlich, ca. 180-185cm groß, ca. 20-25 Jahre alt, schlank, helle Hautfarbe, Camouflage-Kapuzenjacke, schwarze Cargohose, schwarze Schuhe, schwarze Handschuhe, trug hellblauen Mund- Nasenschutz, sprach deutsch ohne Akzent, bewaffnet mit Elektroschocker.

