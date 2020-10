Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Schuld war ein Bonbon

Ludwigshafen (ots)

Der Polizei wurde am Sonntag (18.10.2020) gegen 12.35 Uhr ein schlangenlinienfahrender Pkw gemeldet, der sich gerade auf der A650 befand. Die Polizei machte sich sofort auf die Suche und stellte den Pkw fahrend in der Bahnhofstraße fest. Die Polizeibeamten gingen zunächst davon aus, dass Alkohol im Spiel war, wurden aber schnell eines Besseren belehrt. Als die Beamten an die Autotür traten, trafen sie auf eine 86-jährige Dame. Sie gab an, dass ein Bonbon ursächlich für die Schlangenfahrt war. Das Bonbon wollte einfach nicht aus der Verpackung. Dadurch wurde sie abgelenkt.

