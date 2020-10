Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Vergessen abzuschließen

Ludwigshafen (ots)

Weil ein Pkw nicht abgeschlossen wurde, stahlen Unbekannten den Geldbeutel aus den Fahrzeuginnern. Der graue Hyundai Tuscon war im dem Zeitraum 17.10.2020, 18 Uhr bis 18.10.2020, 13 Uhr in der Einsteinstraße geparkt. Im Geldbeutel befanden sich mehrere Bankkarten. Der Schaden wird auf circa 60 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

