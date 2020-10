Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall nach Spurwechsel

Ludwigshafen (ots)

Am Samstag, 17.10.2020 gegen 11:30 Uhr, kam es in der Sumgaitallee zu einem Verkehrsunfall. Der 34-jährige Unfallverursacher übersah bei einem Spurwechsel mit seinem Mercedes Atego den neben ihn fahrenden VW Golf. Bei dem Zusammenstoß kam der VW ins Schleudern und die 28-jährige Beifahrerin verletzte sich hierbei leicht. Zu weiteren Personenschäden ist es glücklicherweise nicht gekommen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 25000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

