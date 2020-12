Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: 19-Jähriger unter Drogeneinfluss am Steuer

MeisenheimMeisenheim (ots)

Ein junger Fahrer ist am Donnerstagnachmittag bei einer Verkehrskontrolle vermutlich unter Drogeneinfluss festgestellt worden. In der Nähe des Parkplatzes An der Bleiche wurde der 19-Jährige mit seinem PKW angehalten und kontrolliert. Nach einigen Auffälligkeiten gab er eine Urinprobe ab, die positiv THC anzeigte. Andere Betäubungsmittel kamen ebenfalls in Frage, worauf der Betroffene den Konsum von Cannabis eingestand. Nach der Blutprobenentnahme wurde ihm für 24 Stunden jegliche Fahrt mit einem Kraftfahrzeug untersagt. Sein Fahrzeug wurde Familienangehörigen übergeben. Die Führerscheinstelle wird informiert. |pilek-AH

