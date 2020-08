Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Unfallflucht mit Leichtverletztem - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 29.07.2020, gegen 13.15 Uhr bog ein 46-jähriger Kleinkraftradfahrer in Freiburg vom Friedrichsring kommend, nach rechts in die Raustrasse ab. Während er gerade im Begriff war, den am linken Fahrbahnrand befindlichen Zweiradparkplatz anzusteuern, wurde er von dem hinter ihm fahrenden Fahrradfahrer überholt. Beide Zweiradfahrer kollidierten miteinander und kamen zu Fall. Hierbei verletzte sich der Kleinkraftradfahrer leicht und kam mit dem hinzugerufenen Rettungsdienst in eine nahegelegene Klinik.

Dies nutzte der unfallverursachende Radfahrer und entfernte sich noch vor dem Eintreffen der Polizei unerlaubt von der Unfallstelle

Die Verkehrspolizei Freiburg (Tel.: 0761-882-3100) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem Unfallverursacher machen können.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Bissierstraße 1 - 79114 Freiburg



Michael Schorr

Tel.: +49 761 882-1013



freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell