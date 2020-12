Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Brand in Wohnung

GelsenkirchenGelsenkirchen (ots)

Zu einem Brand in einer Wohnung an der Florastraße mussten Polizei und Feuerwehr am Dienstagmorgen, 1. Dezember 2020, ausrücken. Die Rettungskräfte wurden gegen 8.40 Uhr alarmiert. In einer Wohnung des Mehrfamilienhauses hatte eine Matratze Feuer gefangen. Die Feuerwehr löschte den Brand ab. Verletzt wurde niemand, es entstand geringer Sachschaden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

