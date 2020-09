Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Rothenbach (ots)

Am 04.09.20, gegen 12:17 Uhr, ereignete sich auf der B 255 ein schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten. Der beteiligte PKW befuhr die B 255 von Langenhahn, Hintermühlen in Fahrtrichtung Rothenbach. In einer Linkskurve kam der PKW aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Die drei Fahrzeuginsassen wurden dabei alle schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Strecke musste für eine längere Zeit gesperrt werden. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Westerburg (Tel. 02663/98050).

