POL-HA: Hagener leistet Widerstand und landet in Gewahrsam

Ein 33-Jähriger leistete am Donnerstag (03.12.2020) Widerstand gegen Polizisten und landete anschließend im Gewahrsam. Gegen 15:50 Uhr meldete der Mitarbeiter einer Unterkunft in der Tuchmacherstraße einen Mann, der trotz zuvor durch Polizisten ausgesprochenem Platzverweis, erneut an der Örtlichkeit aufgetaucht war. Beim erneuten Eintreffen der Polizeikräfte zog der 33-Jährige diesmal eine Reitgerte hervor und versuchte damit einem Polizisten anzugreifen, als dies misslang warf er die Gerte auf eine Polizistin. Beide blieben durch den Angriff unverletzt und brachten den Hagener nach dem Einsatz von Pfefferspray in das Polizeigewahrsam Hagen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. (kh)

