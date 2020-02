Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Verkehrsunfall mit verstorbener Person

Dinslaken (ots)

Am Montag, 10.02.2020, gegen 16:23 Uhr, befuhr ein 50-jähriger Mann aus Dinslaken mit seinem Pkw die Karl-Heinz-Klingen-Straße in Richtung Hiesfeld. In Höhe der Straße Raymannsgrund kam das Fahrzeug aus unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrzeugführer wurde nach Reanimation an der Unfallstelle mittels eines Rettungswagens einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Dort verstarb der 50-Jährige. Die Karl-Heinz-Klingen-Straße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme bis 19:05 Uhr in Richtung Dinslaken voll gesperrt. Der Verkehr wurde durch Polizeibeamte abgeleitet. Der beschädigte Baum wurde von der Feuerwehr gefällt. An dem verunfallten Fahrzeug entstand Sachschaden in mittlerer Höhe.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel

Leitstelle

Telefon: 0281 / 107-1122

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell