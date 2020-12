POL-HA: Zeugen gesucht: Unbekannte brechen in Wohnung ein

Polizei Hagen

Am Donnerstag (03.12.2020) brachen Unbekannte in eine Wohnung in der Bergstraße ein, konnten jedoch unerkannt flüchten. Eine Anwohnerin meldete gegen 14:45 Uhr drei männliche Personen im Hausflur, nachdem sie zuvor durch laute Geräusche aufmerksam geworden war. Als die Personen das Haus verlassen hatten, stellte die Frau fest, dass die Wohnungstür einer Nachbarin gewaltsam aufgebrochen wurde. Vermutlich wurden die Täter jedoch gestört und betraten die Wohnung anschließend nicht.

Durch die Zeugin konnten die drei Täter wie folgt beschrieben werden: männlich, zwischen 20-25 Jahren alt, 180cm groß, sportliche Statur, dunkle Harre und bekleidet mit dunklen, kurzen Jacken und schwarzen Hosen.

Die Kriminalpolizei übernimmt nun die Ermittlungen und bittet weitere Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Täterhinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02331/986 2066 zu melden. (kh)

