Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Pannenfahrzeug Gefahrenstelle im Dunkeln

AdenbachAdenbach (ots)

Ein schlecht wahrzunehmender PKW am Straßenrand zwischen Adenbach und Odenbach ist am Dienstagspätnachmittag gemeldet worden. Der Fahrer hatte zwar ein Warndreieck an der Pannenstelle zurückgelassen, doch die Verkehrsteilnehmer konnten auch dieses schlecht wahrnehmen. Der von der Polizei zu Hause telefonisch erreichte Halter hatte den Wagen noch im Hellen abgestellt. Um 17:20 Uhr war es jedoch dunkel. Mit einigen Bekannten schob er das Auto einige Meter weiter, wo es dann von einem Abschleppdienst abgeholt werden konnte. |pilek-AH

