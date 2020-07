Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gemarkung Remseck am Neckar, L 1100/K 1666: Verkehrsunfall mit zwei leicht Verletzten und 40.000 Euro Schaden

Ludwigsburg (ots)

Zwei leicht verletzte Personen und 40.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagabend kurz nach 22:00 Uhr. Eine 48-jährige Lenkerin eines BMW X 3 fuhr auf der Landesstraße 1100 von Neckargröningen kommend in Richtung Remseck-Hochberg und wollte nach links in die Kreisstraße 1666 (Soldatensträßchen) abbiegen. Beim Abbiegen übersah sie einen vorfahrtsberechtigten, aus Remseck-Hochberg kommenden Audi A3, welcher von einem 34-jährigen Mann gelenkt wurde. Beim Zusammenstoß beider Fahrzeuge wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt. Sie mussten mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Rettungsdienst war mit einem Rettungswagen, die Feuerwehr Remseck mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften und das Polizeipräsidium Ludwigsburg mit zwei Streifenbesatzungen an der Unfallstelle. Zur Reinigung der Fahrbahn war die Straßenmeisterei Ludwigsburg mit einem Fahrzeug und zwei Mann vor Ort. Während der Unfallaufnahme, Bergung der Fahrzeuge und Reinigung der Fahrbahn musste die L 1100 in Fahrtrichtung Remseck-Hochberg bis 00:45 Uhr gesperrt werden, eine örtliche Umleitung war eingerichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell