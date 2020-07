Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sersheim: Einbruch in Gaststätte; Ludwigsburg: Einbruch in Kindertagesstätte; Korntal-Münchingen: Einbruch in Restaurant, Bagger umgekippt

Ludwigsburg (ots)

Sersheim: Einbruch in Gaststätte

Am Montag zwischen 00.30 Uhr und 05.50 Uhr verschafften sich noch unbekannte Einbrecher gewaltsam Zutritt in eine Gaststätte in der Industriestraße in Sersheim. Indem sie ein Fenster neben der Eingangstür aufwuchteten, war es den Unbekannten möglich in das Innere des Gebäudes vorzudringen. In der Gaststätte brachen sie mehrere Geldspielautomaten auf und stahlen die enthaltenen Geldkassetten. Wie hoch der erbeutete Bargeldbetrag ist, steht noch nicht fest. Der hinterlassene Sachschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Der Polizeiposten Sachsenheim, Tel. 07147/27406-0, bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, sich zu melden.

Ludwigsburg: Einbruch in Kindertagesstätte

Zwischen Freitag 18.15 Uhr und Montag 07.15 Uhr schlugen bislang unbekannte Täter in der Salonallee in Ludwigsburg zu und brachen in eine Kindertagesstätte ein. Sie hebelten ein Fenster auf und kletterten dann ins Innere des Gebäudes. Mehrere Räume, darunter auch das Büro im Obergeschoss, wurden durchsucht. Bislang kann davon ausgegangen werden, dass die Einbrecher jedoch nichts Stehlenswertes entdeckten und sich ohne Beute wieder davon machten. Der Sachschaden wurde auf mehrere hundert Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141/18-5353, entgegen.

Korntal-Münchingen: Einbruch in Restaurant

Auf ein Restaurant in der Kornwestheimer Straße in Münchingen hatten es Diebe abgesehen, die zwischen Samstag 23.30 Uhr und Montag 08.30 Uhr einen Einbruch verübten. Ein gekipptes Fenster, das die noch unbekannten Täter aufdrückten, nutzten sie zum Einstieg in die Küche. Möglicherweise wurden die Unbekannten im weiteren Verlauf der Tat gestört und stahlen sich davon, ohne etwas entwendet zu haben. Der hinterlassene Sachschaden dürfte etwa 600 Euro betragen. Der Polizeiposten Korntal-Münchingen, Tel. 0711/839902-0, sucht Zeugen.

Korntal-Münchingen: Bagger umgekippt

Mutmaßlich aus Unachtsamkeit kam es Montag gegen 11.50 Uhr auf einer Baustelle im Isolde-Kurz-Weg in Korntal zu einem Unfall. Ein 28 Jahre alter Baggerfahrer kam beim Befahren eines Schotterwegs von dem Weg ab, was dazu führte, dass das Gefährt im abschüssigen Gelände nach rechts stürzte. Der 28-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden steht noch nicht fest.

