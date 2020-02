Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Wetterau: Warnung vor falschen Polizeibeamten

Friedberg (ots)

Ganz aktuell rufen wieder Betrüger überwiegend bei Senioren an und geben sich als Polizeibeamte aus. Die miese Masche grassiert in der Wetterau, insbesondere insbesondere in Bad Vilbel. Heute Vormittag meldeten sich mehrere Senioren bei der Polizei und erzählten von der üblichen Geschichte mit den festgenommenen Einbrechern. Die echte Polizei konnte den Betroffenen schnell versichern, dass es sich um betrügerische Anrufe handelt. Glücklicherweise haben die Betroffenen genau richtig gehandelt und sind nicht auf die Masche reingefallen.

Die Polizei gibt folgende Tipps:

- Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110 an.

- Die Polizei holt niemals Geldbeträge oder sonstige Vermögenswerte bei Ihnen ab.

- Die Polizei bietet niemals an, Ihr Vermögen zu überprüfen und in "Sicherheit" zu bringen.

- Die Polizei fordert Sie niemals auf, Geldbeträge oder sonstige Vermögenswerte vor Ihrer Wohnung zu deponieren oder zu übergeben.

- Übergeben Sie unbekannten Personen niemals Geld oder Wertsachen, auch nicht Boten oder angeblichen Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern der Polizei, Staatsanwaltschaften, Gerichten oder Geldinstituten.

- Geben Sie unbekannten Personen keine Auskünfte über Ihre persönlichen oder finanziellen Verhältnisse.

- Als was auch immer der Anrufer sich ausgibt. Überprüfen Sie, ob Sie es tatsächlich mit dieser Person zu tun haben. Legen Sie den Hörer richtig auf und rufen Sie zurück! Wichtig: Benutzen Sie NICHT die Rückruffunktion oder Wahlwiederholungstaste, da Sie sonst wieder bei dem Anrufer und Täter landen könnten. Wählen Sie die Ihnen bekannte oder von Ihnen herausgesuchte Rufnummer bewusst neu

- Sprechen Sie mit ihrer Familie oder einer anderen Vertrauensperson über den Anruf.

Diese und weitere Hinweise zum Phänomen "Falsche Polizeibeamte" , "Betrug am Telefon", "Enkeltrick" und weitere Betrugsmaschen stehen im Internet u.a. auf www.polizei.hessen.de oder www.polizei-beratung.de

Sabine Richter

Pressesprecherin

