Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: A6/Wattenheim, Polizei kontrolliert Brummifahrer

Wattenheim (ots)

Am Mittwoch führten Beamte der Zentralen Verkehrsdienste der Polizeipräsidien Westpfalz und Rheinpfalz auf dem Parkplatz Türkberg an der A6 mehrstündige Verkehrskontrollen durch. Das besondere Augenmerk der Spezialisten der Schwerverkehrsüberwachung galt dem gewerblichen Güterverkehr. Von 23 kontrollierten Fahrzeugen mussten 12 beanstandet werden. Insgesamt 13 Bußgeldverfahren wurden gegen Lkw-Fahrer und Firmeninhaber eingeleitet. Bei sechs Lastzügen musste die Weiterfahrt zum Teil wegen erheblicher technischer Mängel an Bremsen oder Lenkung untersagt werden. Wegen Verstößen gegen die Lenk- und Ruhezeiten wurden zwei Kontrollberichte an das Bundesamt für Güterverkehr gefertigt und in drei Fällen wurden Sicherheitsleistungen einbehalten.|zvd

