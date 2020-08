Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar/Lkrs. RW) Sachbeschädigung auf Schulgelände (21.08.2020 - 24.08.2020)

Oberndorf am Neckar (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einer Sachbeschädigung an einem Baucontainer in der Keplerstraße, die im Zeitraum von Freitag, 14.30 Uhr, bis Montag, 10.30 Uhr, verübt wurde. Unbekannte verschafften sich mit bislang unbekannten Mitteln Zugang zu dem Container, der an der Grundschule steht, indem die Türglasscheibe eingeschlagen wurde. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben könnten, werden gebeten, das Polizeirevier Oberndorf, Tel. 07423 8101-0, zu informieren.

