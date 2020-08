Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingendorf/Lkrs. RW) Bauarbeiter bei Arbeitsunfall schwer verletzt (24.08.2020)

Villingendorf (ots)

Zu einem Arbeitsunfall mit einem schwer verletzten 63-jährigen Mann kam es am Montagmorgen, gegen 8 Uhr, auf einer Baustelle in der Hauptstraße. Ein 58-jähriger Baggerfahrer war damit beschäftigt, eine Baugrube zu füllen. Hierbei erfasste er mit dem Baggerarm den 63-Jährigen, der an der Baugrube vorbeiging. Der Arbeiter stürzte rund zwei Meter tief in die Baugrube und verletzte sich schwer. Ein Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.

