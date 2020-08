Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Bad Vilbel: Fahrraddiebe stehlen hochwertiges E-Bike

Friedberg (ots)

Bad Vilbel: Fahrraddiebe stehlen hochwertiges E-Bike

Aus einem Fahrradständer am Gronauer Bahnhof in der Bachwiesenstraße hat ein Fahrraddieb am vergangenen Donnerstag (30. Juli) ein schwarzes Trekkingrad von KTM (Modell: Macina Scout) gestohlen. Irgendwann zwischen 7.45 Uhr und 19.45 Uhr entwendete er das mittels Kettenschloss gesicherte, über 3.000 Euro teure Gefährt. Die Bad Vilbeler Polizei bittet nun mögliche Zeugen, sich telefonisch unter der 06101/5460-0 zu melden. Die Ermittler fragen: Konnte die Tat beobachtet werden? Wer kann Hinweise auf den Verbleib des Elektro-Fahrrads geben?

