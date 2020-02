Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bad Sassendorf - Handtasche entrissen

Bad Sassendorf (ots)

Am Mittwoch, um 13:55 Uhr, wurde einer 72-jährigen Frau aus Bad Sassendorf die Handtasche entwendet. Die Dame war auf der Kaiserstraße unterwegs, als sich ein unbekannter Mann von hinten näherte. Er riss ihr die Tasche aus der Hand und flüchtete zu Fuß in Richtung Wasserstraße. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: Er ist 20 bis 25 Jahre alt, etwa 185 Meter groß, hat eine normale Statur und einen dunklen Dreitagebart. Er war dunkel gekleidet und trug eine schwarze Kappe. Die Handtasche der Frau konnte einige Zeit später in einem Gebüsch wieder aufgefunden werden. Es fehlte das Portemonnaie und ihr Ausweis. Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Täter geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02921-91000 bei der Kriminalpolizei zu melden. (lü)

