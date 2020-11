POL-WOB: Schlepper-Fahrer prallte gegen Ampelmast - Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht

Polizei Wolfsburg

Berliner Ring Ecke Nordsteimker Straße 13.11.20, 11.20 Uhr

Die Polizei Wolfsburg sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Freitagvormittag an der Kreuzung Berliner Ring Ecke Nordsteimker Straße. Ein 29 Jahre alter Goslarer musste den Ermittlungen mit seinem Schlepper nach beim Abbiegen in der Kurve einem Fahrzeug ausweichen, prallte gegen einen Ampelmasten und kippte mit seinem Trecker um. Während nicht mehr betriebsbereit war, sei lediglich das Kennzeichen des Treckers ein wenig verbogen, so der 29-Jährige gegenüber den Beamten. Beim Abbiegen habe sich der Schlepper-Fahrer auf der rechten Fahrbahn befunden, erläutert ein Beamter, als ein PKW neben ihm zu weit auf die rechte Seite gefahren und noch gehupt habe soll. Daraufhin wich der 29-Jährige folgenreich aus. Der Fahrer des Fahrzeugs, ein schwarz lackierter PKW mit Helmstedter Kennzeichen, sei einfach weitergefahren. Zeugen des Unfalls, der sich um 11.20 Uhr ereignete, melden sich bitte bei der Polizeiwache unter der Rufnummer 05361-46460.

