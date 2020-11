Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Helmstedt: Seat-Fahrer wurde Weiterfahrt untersagt

WolfsburgWolfsburg (ots)

Helmstedt, Triftweg 15.11.20, 16.10 Uhr

Ein 27 Jahre alter Helmstedter wurde am Sonntagnachmittag von Beamten des Einsatz- und Streifendienstes Helmstedt aus dem Verkehr gezogen. Nach einem Drogenschnelltest, der positiv auf Amphetamin und Kokain verlief, ordneten die Beamten eine Blutprobe an. Die Streifenbesatzung überprüfte den Seat-Fahrer in einer Verkehrskontrolle um 16.10 Uhr im Triftweg. Den Polizisten fiel sofort auf, dass der 27-Jährige leicht gerötete Bindehäute und ein deutliches Lidflattern aufwies. Der Test bestätigte die Vermutung, daher wurde dem Helmstedter in der Helios Klinik eine Blutprobe entnommen. Zusätzlich muss sich 27-Jährige wegen Drogenbesitz strafrechtlich verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg

Sven-Marco Claus

Telefon: +49 (0)5361 4646 104

E-Mail: pressestelle (at) pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell