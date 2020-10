Polizei Duisburg

POL-DU: Stadtgebiet: Vermehrt Anrufe von falschen Polizisten oder Bankmitarbeitern

Duisburg (ots)

In den letzten Tagen häufen sich Fälle von Telefonbetrügereien in Duisburg. Immer wieder berichten Geschädigte den Duisburger Ordnungshütern von Anrufen falscher Polizisten oder falscher Sparkassenmitarbeiter. Die Betrüger rufen oft aus Call-Centern aus dem Ausland an und sind teilweise in der Lage, eine falsche Telefonnummer (zum Beispiel die 110 oder auch die Duisburger Vorwahl 0203) in den Telefondisplays der Angerufenen erscheinen zu lassen.

Bleiben Sie bei solchen Anrufen skeptisch. Beantworten Sie am Telefon keine Fragen zu Geld oder Wertsachen. Lassen Sie nicht die Gegenseite auflegen, sondern legen Sie selbst den Telefonhörer auf die Gabel. Wählen Sie nun die 110 um sicher zu sein, dass Sie die Polizei am Telefon haben. Sprechen Sie mit Ihren Angehörigen über die Gefahren solcher Telefonanrufe.

In folgendem aktuellen Fall sucht die Polizei Zeugen: Eine Seniorin von der Knappenstraße in Alt-Homberg haben Telefonbetrüger am Mittwoch (14. Oktober) um ihre Münzsammlung gebracht. Erst rief gegen 15 Uhr ein angeblicher Bankmitarbeiter bei der 73-Jährigen an, der von "verdächtigen Kontobewegungen" sprach und empfahl ihre Wertsachen in Sicherheit zu bringen. Nur wenige Minuten später rief ein angeblicher Polizist bei der Dame an und untermauerte die Lügengeschichte. Er fragte sie nach Wertsachen, woraufhin die Seniorin ihm von der Münzsammlung erzählte. Der Trickbetrüger kündigte an, die Münzsammlung abzuholen. Gegen 16 Uhr klingelte ein Fremder an der Wohnungstür der Seniorin, gab sich als Polizist in Zivil aus und nahm die besagte Münzsammlung an sich. Eine konkrete Beschreibung des Mannes gibt es nicht. Das Kriminalkommissariat 32 bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen rund um die Knappenstraße gemacht haben, sich unter der Rufnummer 0203 2800 bei der Polizei zu melden.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Telefon: +49 (0)203 280-1041, -1045, -1046, -1047

Fax: 0203/2801049

E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de

https://duisburg.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell