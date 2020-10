Polizei Duisburg

POL-DU: Mündelheim: Trickdieb bringt Senior um seine Armbanduhr

Duisburg (ots)

Am Montagvormittag (12. Oktober, 11:15 Uhr) hat ein Unbekannter einen 70-Jährigen mit einem Trick um seine Armbanduhr gebracht. Der Fremde sprach den Senior in seinem Vorgarten auf der Dorfstraße an und bot ihm eine Lederjacke zum Kauf an. Die Anprobe fand im Haus statt. Der Trickdieb empfahl dem Mann seine Armbanduhr auf den Esstisch zu legen, um die Jacke besser anprobieren zu können. Die Jacke passte dem Senior nicht, also packte der Trickdieb sie wieder ein und ging. Mit ihm war allerdings auch die Armbanduhr vom Tisch verschwunden. Der Trickdieb ist etwa 1,70 Meter groß, schlank und etwa 40 Jahre alt. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Baseballmütze, schwarze Kleidung und eine schwarze Ledertasche (in der die Jacke verstaut war) bei sich. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter 0203 2800 an das Kriminalkommissariat 32 zu wenden.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Telefon: +49 (0)203 280-1041, -1045, -1046, -1047

Fax: 0203/2801049

E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de

https://duisburg.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell