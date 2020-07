Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 24.07.2020 mit Berichten aus dem Land- und Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

A81/ Weinsberg: Transporter mit einigen Kilos zu viel

Am Donnerstag in den Abendstunden fiel einer Streife der Verkehrspolizeiinspektion Weinsberg ein Sprinter auf A 81 auf, der in Schräglage unterwegs war. Die durchgeführte Wiegung bei der Verkehrspolizei brachte den Grund für die Neigung des Fahrzeugs sofort zutage. Der tschechische Transporter war hoffnungslos überladen. Er wog anstatt den erlaubten 3500 kg 5600 kg. Um weiter fahren zu können musste die tschechische Firma gleich zwei weitere Sprinter und einen Gabelstapler organisieren, um die Ladung auf die drei Fahrzeuge zu verteilen. Der Fahrer musste ein Bußgeld, sowie die Kosten für die Umlade-Aktion bezahlen. Die Verkehrspolizei Weinsberg wirft auch weiterhin ein Auge auf diese Art von Fahrzeugen, da von ihnen eine erhebliche Gefahr für die Verkehrssicherheit ausgehen kann.

Heilbronn: Kollision in der Kreuzung

In der Pfaffenstraße in Heilbronn entstand am Freitagmorgen hoher Sachschaden bei einem Verkehrsunfall. Ein 48-Jähriger wollte in seinem Opel gegen 6.40 Uhr nach links in die Ochsenbrunnenstraße abbiegen und übersah dabei wohl den entgegenkommenden Ford einer 40 Jahre alten Frau. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß, bei dem sich der Opel-Fahrer leichte Verletzungen zuzog. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstanden Schäden in Höhe von insgesamt etwa 18.000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-1014

E-Mail: heilbronn.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell