Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.07.2020 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Lauda-Königshofen: Sachbeschädigung an Transporter - Zeugen gesucht

Fünf Minuten hatte eine Frau ihren Lieferwagen am Donnerstagmorgen in Lauda-Königshofen abgestellt. In diesem Zeitraum beschädigte eine unbekannte Person mit einem spitzen Gegenstand die Beifahrertüre des Ford-Transporters. Die Tat ereignete sich zwischen 11.30 Uhr und 11.35 Uhr auf dem Parkplatz vor einem Bekleidungsgeschäft in der Tauberstraße. Der Schaden an dem Auto wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Das Polizeirevier Tauberbischofsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen der Tat, besonders eine Frau die mit ihrem Auto zur genannten Zeit neben dem Transporter ausparkte, sich unter der Telefonnummer 09341 810, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-10 13

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell