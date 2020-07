Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.07.2020 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Wertheim: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Beim Ein- oder Ausparken hat eine unbekannte Person am Dienstag einen geparkten Ford in Wertheim beschädigt. Der 43-Jährige Ford-Fahrer hatte sein Fahrzeug zwischen 15.30 Uhr und 18.10 Uhr am Parkplatz am Beamtensteg in der "Unteren Leberklinge" abgestellt. Während seiner Abwesenheit hat eine Person mit ihrem Fahrzeug den hinteren rechten Radlauf des Ford gestreift und sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Sollte der Unfallverursacher nicht gefunden werden, bleibt der Ford-Besitzer auf dem Schaden von mehreren hundert Euro sitzen. Zeugen die den Unfall beobachten konnten, werden gebeten sich beim Polizeirevier Wertheim, Telefonnummer 09342 91890, zu melden.

Bad Mergentheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Einen Schaden von etwa 2.000 Euro hat eine unbekannte Person in Bad Mergentheim mit ihrem Fahrzeug am Kia einer 31-Jährigen verursacht. Die Person beschädigte das Fahrzeug im Zeitraum zwischen Samstag, den 11. Juli und Samstag, den 18. Juli. Die Frau hatte ihr Auto im Tatzeitraum in der zweiten Etage des Parkhauses Altstadt Schloss in der Straße "Oberer Graben" und auf einem Parkplatz vor einem Discounter in der Dieselstraße geparkt. Die unbekannte Person, ist nach dem Unfall weitergefahren, ohne diesen zu melden. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten, werden gebeten sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefonnummer 07931 54990, zu melden.

