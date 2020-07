Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 24.07.2020 mit Berichten aus dem Land- und Stadtkreis Heilbronn

Eppingen: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Am Donnerstagmittag kollidierte ein Pkw mit einem Bus in Eppingen. Gegen 11.30 Uhr befuhr ein 20-jähriger VW-Fahrer die Talstraße und bog nach links in die Emil-Thoma-Straße ab. Hierbei übersah er vermutlich den dort stehenden Linienbus. Die beiden Fahrzeuge prallten zusammen, wodurch Sachschaden in Höhe von circa 12.000 Euro entstand. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

Heilbronn: Leicht verletzter Rollerfahrer nach Verkehrsunfall

Ein 44-jähriger Rollerfahrer prallte am Donnerstagnachmittag in Heilbronn mit einem Pkw zusammen und wurde dabei verletzt. Der Mann befuhr gegen 15.00 Uhr die Straße "Am Wollhaus" und übersah vermutlich beim Fahrbahnwechsel den neben ihm befindlichen VW Golf eines 60-Jährigen. Die beiden Fahrzeuge kollidierten miteinander, woraufhin der Zweiradfahrer zu Fall kam. Durch den Sturz verletzte sich der 44-Jährige leicht und musste im Krankenhaus behandelt werden. Zudem entstand Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Leingarten: Schwer verletzte Person nach Verkehrsunfall

Am Mittwochabend verunfallte ein Motorradfahrer auf der Landstraße zwischen Leingarten und Nordheim. Gegen 18 Uhr überholte der 34-Jährige mit seinem Zweirad mehrere Fahrzeuge und scherte hinter einem Opel wieder ein. In diesem Moment bremste der 38-jährige Fahrer des Opel verkehrsbedingt, woraufhin der Kraftradlenker auf den Pkw auffuhr. Durch den Unfalll wurde der Zweiradfahrer schwer verletzt und musste mit dem Rettungswagen in eine Klinik gefahren werden. Ebenfalls entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 2.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die Landstraße kurzzeitig komplett gesperrt.

Neckarsulm: Hoher Sachschaden und leicht verletzte Person nach Verkehrsunfall

In Neckarsulm kollidierte am frühen Freitagmorgen ein Pkw mit einem Lkw. Gegen 4 Uhr befuhr die 39-jährige Fahrerin eines VW Polo die Heilbronner Straße in Richtung Neckarsulm. Hierbei geriet sie mit ihrem Wagen aus bislang ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn und prallte mit dem Sattelzug eines 57-Jährigen zusammen. Der VW wurde durch den Lkw abgewiesen und drehte sich bis zum Stillstand. Durch den Aufprall wurde die Frau leicht verletzt und anschließend im Krankenhaus behandelt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 25.000 Euro.

Möckmühl: Unfallflucht - Zeugen gesucht!

Ein Unbekannter beschädigte in den vergangenen Wochen mit seinem Fahrzeug einen Stromverteilerkasten in Möckmühl. Vermutlich prallte der Unfallverursacher mit seinem Gefährt gegen den Verteilerkasten an der Ecke Ahornstraße und dem Kastanienweg. Anstatt sich um den Schaden zu kümmern, fuhr er davon. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall oder dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 93710 zu melden.

Weinsberg: Buntmetall entwendet - Zeugen gesucht!

Im Zeitraum von Mittwoch auf Donnerstag entwendeten Unbekannte erneut Buntmetalle in Weinsberg. Zwischen 14 Uhr und 8 Uhr begaben sich die Täter zu Kindergärten im Hofbrunnenweg, der Eugen-Diez-Straße und der Straße "Grasiger Hag". An den Kindergärten montierten sie Regenfallrohre und Verkleidungen aus Kupfer ab. Im Anschluss entwendeten sie diese und flohen in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet die Bevölkerung um ihre Mithilfe. Zeugen, die Angaben zu den Tätern oder den Buntmetalldiebstählen machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Weinsberg, Telefon 07134 9920, zu melden.

A6 / Bad Rappenau: Auffahrunfall

Am Mittwochabend prallte im Einfahrtsbereich eines Parkplatzes der Autobahn 6 bei Bad Rappenau ein Pkw gegen einen Sattelzug. Gegen 20 Uhr befuhr ein 38-jähriger Skoda-Lenker die Ausfahrt zum Parkplatz "Bauernwald-Nord". Hierbei prallte er mit seinem Wagen gegen einen im Einfahrtsbereich parkenden Sattelzug. Durch den Aufprall entstand ein Totalschaden an dem Skoda. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden auf rund 10.000 Euro. Der 38-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Die Zufahrt und der rechte Fahrstreifen der Autobahn in Richtung Mannheim war in diesem Bereich bis circa 23 Uhr gesperrt.

Bad Friedrichshall-Kochendorf: Einbruch - Zeugen gesucht!

In der Nacht auf Freitag verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Materiallager eines Baustoffhandels in Kochendorf. Gegen 00.00 Uhr drangen die Einbrecher gewaltsam in die Räumlichkeiten ein. Ob sie etwas entwendet haben oder eigentlich in den angrenzenden Fahrradhändler einsteigen wollten, ist Bestandteil der Ermittlungen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Einbruchs. Dieser werden gebeten sich beim Polizeiposten Bad Friedrichshall, Telefon 07136 98030, zu melden.

