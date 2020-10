Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt: Trio schlägt zu und raubt Rucksack

Duisburg (ots)

Drei Jugendliche haben in der Nacht zu Mittwoch (14. Oktober, 2:40 Uhr) einen 19-Jährigen auf dem Spielplatz der Grundschule Klosterstraße in ein Gespräch verwickelt. Dann schlug einer der drei plötzlich mit seiner Faust gegen den Kopf des jungen Mannes, die anderen beiden griffen mit an und entrissen ihm seinen Rucksack. Dann flüchtete das Trio über die Beekstraße in Richtung Josef-Kiefer-Straße. Im Gepäck den Adidas-Rucksack samt Handy.

Die Täter sollen circa 17 Jahre alt und 1, 70 bis 1,80 Meter groß gewesen sein. Einer trug eine schwarze Winterjacke, ein anderer eine dünne schwarze Jacke. Das Kriminalkommissariat 13 sucht Zeugen, die sich unter der Rufnummer 0203 2800 an die Polizei Duisburg wenden können.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizei Duisburg

Telefon: +49 (0)203 280-1041, -1045, -1046, -1047

Fax: 0203/2801049

E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de

https://duisburg.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell